В Копейске многодетную мать выставили на улицу с 7 детьми

Публикации за 20.03.17

Мать с семью детьми выставили на улицу. Инцидент произошел в Копейске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хозяйка съемного жилья пришла в квартиру, когда дети были дома одни, вынесла из дома всю бытовую технику, а когда пришла мать, ее вместе с детьми выгнала на улицу и сменила замок. Теперь постояльцы не могут забрать даже одежду детей.

Хозяйка заявила, что причиной столь радикальных мер стала задолженность за электроэнергию – 12 тысяч рублей. Многодетная мать утверждает, что арендную плату вносила в полном объеме и вовремя. А бытовую технику – телевизор, стиральную машинку и компьютер, которые хозяйка забрала якобы в счет погашения долга, покупала на детское пособие.

Женщина написала заявление в полицию, сообщает «31tv».

Челябинск, Олег Кирьянов

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