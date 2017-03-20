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Публикации за 20.03.17

Пропавшие школьницы из Южноуральска нашлись на московской трассе

Пропавшие школьницы из Южноуральска нашлись на московской трассе

В Москве нашли девочек 12 и 13 лет, пропавших в феврале из приюта в Южноуральске.

Как передает корреспондент РИА , подростков задержали в ночь с 18 на 19 марта в районе 8-километровой отметки МКАД сотрудники ДПС. Девочек поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и решают вопрос об отправке в Южноуральск.

Напомним, девочки являются воспитанницами «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Челябинск, Олег Кирьянов

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