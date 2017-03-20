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Публикации за 20.03.17

На дорогах Челябинской области становится опасно: на одинокие авто нападают грабители

На дорогах Челябинской области становится опасно: на одинокие авто нападают грабители

На дорогах Челябинской области становится опасно: на автомобилистов нападают в безлюдных местах.

Как передает корреспондент РИА , южноуральцы рассказывают подробности в соцсетях.

Ночью минувшей пятницы в переделку попала семья, ехавшая в Магнитогорск из Челябинска. Проехав Пласт, супруги заметили, что началась пустынная дорога без населенных пунктов, причем в поле зрения не было ни одного автомобиля. Через какое-то время послышался сильный удар о ветровое стекло – все оно после этого покрылось чем-то плотным и густым белого цвета. Испугавшись возможного нападения, автомобилисты решили ехать, не останавливаясь. В этот момент их догнал автомобиль Дэу Нексия, который сопровождал их около 20 минут, но после все же съехал на обочину дороги. В итоге семейная пара проехала еще около 30 километров, пока не добралась до стоянки дальнобойщиков. Там выяснилось, что лобовое стекло их автомобиля залито белой краской.

«Если во время движения по трассе вдалеке от населенного пункта, в особенности в ночное время, у вашего автомобиля пробилось колесо или же на ветровое стекло был брошен пакет с краской или прочим – не нужно ни в коем случае останавливаться, – цитирует участницу событий «Магсити74».

Между тем, в ГИБДД Магнитогорска заявляют, что о подобных случаях в ведомстве информации нет: в целом, по России такое случалось, однако в Челябинской области еще не регистрировалось.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

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