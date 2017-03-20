Велика Россия, а родить не от кого / В Челябинске представили новую пьесу Ярославы Пулинович

Публикации за 20.03.17

В Челябинске стартовал новый театральный проект «Квартирники в Доме актера». В первый вечер, 18 марта, состоялась читка пьесы Ярославы Пулинович «Тот самый день».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Квартирники» – это «дочерний» проект Центра ненормативной лирики и жеста, пытающегося разрушить шаблоны челябинских театралов нестандартным подходом к выбору пьес и способами их представления.

На этот раз в камерной обстановке Дома актера состоялась читка свежей пьесы молодого драматурга из Екатеринбурга, одной из самых известных учениц Николая Коляды, Ярославы Пулинович «Тот самый день».

Это фарс о «простой русской бабе» 37-и лет с высшим образованием и ученой степенью, живущей с мамой и решившей, по настоятельной просьбе родительницы, во чтобы то ни стало забеременеть. На это у нее есть сутки – «тот самый день». Главная героиня по имени Мария пускается во все тяжкие. На ее пути встречаются депутаты, либералы, проститутки, геи, православные активисты, гопники – череда гипертрофированных образов современной российской действительности.

Авто пьесы выводи на первый план проблему роли женщины в современной России. И, кажется, с некрасовских времен ее доля стала еще более незавидной: теперь умная, красивая, достойная женщина не имеет возможности выполнить даже миссию, уготованную природой. «От кого рожать? И главное куда?», – задается Мария вопросом в финале своей одиссеи. Рожать не от кого, но это следствие, а не причина. Во второй половине риторического вопроса героини кроется глобальный конфликт пьесы, и здесь гендерные различия уже не играют никакой роли.

Современный российский социум ставит перед личностью противоречивые и порой невыполнимые задачи. Так, женщин осуждают за все: ранняя или поздняя беременность, отсутствие семьи или несколько замужеств, жизнь с родителями или вдалеке от них, один ребенок или пять детей, два высших образования или 9 классов. Любое отклонение от нормы, постоянно меняющейся и крайне неустойчивой, вызывает общественное порицание.

Мужчинам, на первый взгляд, достается меньше, но угнетаемые постоянным социальным давлением женщины «мстят» им исподволь, отыгрываясь на собственных мужьях и сыновьях, лишая их воли, зачастую даже не осознавая этого. Существовать в таком мире тяжело, поэтому большинство персонажей пьесы Пулинович живут в плену иллюзий и самообмана, добровольно лишая себя права быть собой настоящим, в обмен на какие-то блага, при этом распространяя ложь на всех вокруг.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=KGYPOVvxgF4&rel=0">Video</a> Так, депутат, с которым Мария познакомилась в баре, разглагольствующий о спасении России, сообщает ей одну «тайну»

Тотальное неуважение к личности, свободе и праву быть собой и жить собственной жизнью – вот мир современной России, в который страшно привести собственного ребенка.

Однако автор пьесы – гуманист, она любит людей и верит в них, поэтому «Тот самый день» – это история с хорошим концом.

Как и полагается, фарсу пьеса наполнена персонажами и событиями, стремительно, сменяющими друг друга. Практически все артисты, задействованные в читке, а это актеры трех театров: Камерного, Молодежного и «Глаголъ» (студенческий театр Челябинского госуниверситета), играют по несколько персонажей, мастерски перевоплощаясь и давая зрителям редкую возможность почувствовать ту самую театральную магию.

При этом формат квартирника практически стер грань между условными сценой и зрительным залом, порой оказывавшимся в самом центре событий, стремительно развивавшихся в пьесе. Но форма представления лишь подчеркивает внутреннее содержание пьесы: при абсолютном абсурде происходящего возникает стойкое ощущение, что все это и есть наша «объективная» реальность, и если воспринимать ее без смеха, шансы на выживание стремятся к нулю.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 20.03.17

Некультурная история: у Челябинской оперы во время спектакля эвакуировали машины зрителей. / На дорогах Челябинской области становится опасно: на одинокие авто нападают грабители. / Пропавшие школьницы из Южноуральска нашлись на московской трассе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»