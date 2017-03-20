На Южном Урале коммерсанты обокрали лизинговые конторы на 200 миллионов рублей

Публикации за 20.03.17

В Челябинской области будут судить участника лизинговых сделок, похитившего более 200 миллионов рублей. Его сообщник объявлен в международный розыск.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, житель Свердловской области обвиняется в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения.

По версии следствия, в период с декабря 2012 года по июль 2015-ого, руководитель производственно-коммерческой фирмы «ПКФ Металлополимер» вместе с главой компании «Высокие технологии» присвоили деньги пяти лизинговых организаций. По данным прокуратуры, один из коммерсантов подписывал договоры, выступая в роли получателя лизингового оборудования, второй представлялся поставщиком товаров, переданных на реализацию.

Создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, участники сделки похищали деньги, добровольно переданные им посредниками. По такой же схеме екатеринбуржец обманул еще одну лизинговую компанию Челябинска на сумму около 2,5 миллионов рублей.

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Кроме того, с целью избежать уголовного наказания летом 2015 года директор «Металлополимера» заявил в полицию о краже оборудования со склада собственной фирмы. Впоследствии бизнесмена задержали, предъявив, ко всему прочему, обвинение в заведомо ложном доносе.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого, финансовые сбережения в размере 14,7 тысяч долларов США, долю в уставном капитале и линию производства пластиковых труб наложен арест.

Уголовное дело в отношении его подельника выделено в отдельное производство. Подозреваемый в особо крупном мошенничестве до сих пор на свободе.

Челябинск, Юлия Димова

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