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Публикации за 20.03.17

Нокдаун: жители Челябинска просят спасти от исчезновения клуб бокса

Нокдаун: жители Челябинска просят спасти от исчезновения клуб бокса

В Челябинске из-за финансовых сложностей оказался под угрозой закрытия боксерский клуб, работающий на базе ЮУМК.

Как передает корреспондент РИА , на портале «» опубликована петиция, адресованная руководству министерства физической культуры, спорта и туризма Челябинской области, автор которого просит спасти клуб «Санта» от закрытия.

В клубе более трех десятков лет подростки и дети занимаются спортом бесплатно. Специалисты клуба подготовили 116 кандидатов в мастера спорта и 8 мастеров спорта. Клуб награждался дипломом от Российского Олимпийского комитета и комитета «Честной игры» за большой вклад в работу с трудными подростками и детьми из неполных и малообеспеченных семей.

Однако теперь он оказался на грани исчезновения: у клуба нет денег для оплаты поездок на соревнования и учебно-тренировочные сборы, на приобретение боксёрского спортинвентаря, спортивной формы и снаряжения; администрация ЮУМК, на базе которого действует клуб, упразднило ставку тренера-преподавателя по боксу, которую выделило министерство образования России, затем сократили ставку уборщицы. Юноши и девушки моют спортивный зал сами.

«В отлично оборудованный игровой спортивный зал и тренажёрный зал юридического комплекса ЮУМК коллектив студентов и студенток спортивного клуба колледжа не пускают по непонятным причинам. Могли бы разрешить хоть один раз в неделю пользоваться спортзалом для игровой тренировки», – пишут авторы петиции и просят оказать содействие в создании муниципального клуба бокса, сохранить в Южно-Уральском многопрофильном колледже секцию бокса, восстановить ставку тренера-преподавателя по боксу и сохранить специальность «Физическая культура и спорт» с двумя профессиональными модулями по специальности «Бокс».

Челябинск, Олег Кирьянов

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