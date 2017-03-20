Прокуратура: Челябинские коммунальные тепловые сети подняли плату за тепло незаконно

Публикации за 20.03.17

Прокуратура встала на сторону предпринимателя в споре с Челябинскими коммунальными тепловыми сетями.

Как сообщал ранее «Новый День», челябинское предпринимательское сообщество с начала года борется с МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС), с января начавшего рассчитывать плату за отопление. В итоги платежи бизнесменов выросли в разы, а то и в десятки раз. Спор дошел сначала до Общероссийского народного фронта, а затем и до федеральных министров, обещавших даже разобраться в ситуации.

Между тем, в ситуацию вмешалась прокуратура. Правда, пока речь идет об одном конкретном случае.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства региона, в прокуратуру Советского района Челябинска обратился собственник нежилого помещения в жилом доме, указав, что МУП ЧКТС в одностороннем порядке изменило условия заключенного договора теплоснабжения, в результате чего плата за отопление возросла в несколько раз.

В ходе проверки было установлено, что между муниципальным предприятием и индивидуальным предпринимателем в 2012 году заключен договор теплоснабжения нежилого помещения, предусматривающий, что теплоснабжающая организация обязуется отпускать потребителю тепловую энергию, исходя из расчетной (разрешенной) тепловой нагрузки, указанной в договоре, которая оплачивается по установленным тарифам. «В нарушение требований действующего законодательства МУП ЧКТС в одностороннем порядке изменило договорный объем поставляемой тепловой энергии, прекратив производить расчеты в соответствии с расчетной (разрешенной) тепловой нагрузкой, утвержденной договором, начав производить расчеты, исходя из утвержденных нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению», – сообщает пресс-служба ведомства.

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По итогам проверки директору предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Приведет ли это к пересмотру схемы начисления платы за тепло на ИП, пока не ясно. Но совершенно точно, что примером бизнесмена теперь могут воспользоваться его многочисленные коллеги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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