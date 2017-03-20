Стройка века или грандиозная катастрофа? Эксперты развенчивают мифы о Томинском ГОКе

Публикации за 20.03.17

История со строительством Томинского ГОКа продолжает обрастать скандалами: 18 марта в Челябинске попытались сорвать «круглый стол» противников этого проекта.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие началось неожиданным отказом хозяев большого зала в бывшей редакции газеты «Челябинский рабочий» пустить общественников в помещение, аренда которого была уже оплачена. Собственники вдруг выяснили, что зал «занят». Организаторы узнали об этом буквально за полчаса до начала.

Пришлось перенести «круглый стол» в менее вместительное помещение в одном из офисных зданий.

Эксперты, принявшие в нем участие, в очередной раз высказали свое недоумение попытками представить проект Русской медной компании по строительству Томинского горно-обогатительного комбината чуть ли не стройкой века.

Месторождение на землях Сосновского района геологи разведали ровно 60 лет назад, в 1957 году, напомнила специалист по водным ресурсам Светлана Князева. И никогда Томинское месторождение медно-порфировых руд с запасами под 700 миллионов тонн извлекаемой руды не рассматривалось как перспективное с точки зрения освоения. «Все заявления о необходимости для сегодняшней России в освоении Томинского месторождения – не более чем лукавство», – цитирует эксперта Накануне.RU. Ведь даже, учитывая полную реализацию проекта, к медным балансам страны оно дает не более 1,7%. Между тем, расположенная на Чукотке «Песчанка» обладает в два с лишним раза большими запасами – порядка 4% в медном балансе России. Но желающих начать его разработку до сих пор не нашлось.

Ученые продолжают настаивать: строительство ГОКа приведет к катастрофическому ухудшению ситуации с водными ресурсами. Так, по словам Светланы Князевой, с началом работы Томинского ГОКа первым водных ресурсов лишится поселок Первомайский под Челябинском. Некоторое время спустя без воды останутся все поселки и поселения, сконцентрированные в этом секторе Сосновского района.

Инженер-технолог Надежда Вертяховская заявила, что постоянно сталкивается при изучении документации по Томинскому ГОКу с недостоверными фактами. «Какой пятый класс опасности объекта, о чем нам говорят? – воскликнула эксперт. – Какие 240 тонн пыли, которые, как якобы посчитали, будут лететь на Челябинск в год? Это сотни, если не тысячи тонн пыли!» Если проект Томинского ГОКа будет реализован, Челябинск превратится в буквальном смысле в резервацию, настаивает Надежда Вертяховская.

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Разрекламированная идея засыпки Коркинского разреза отработанной породой с Томинского ГОКа тоже несостоятельна, уверены эксперты. «Вы заметили, наверное, что ни один специалист с РМК об этом прямо не заявляет – все как-то вскользь, вроде как идея, которую надо обсудить и которую, вроде бы, пока, предварительно, одобрили ученые и эксперты. Но никакой конкретики! Зато люди, далекие от производства, почему-то уверенно рассуждают о такой возможности, более того, выводят просто необходимость так поступать», – отметил приглашенный в качестве эксперта-экономиста Яков Гуревич.

В ближайших планах противников строительства ГОКа – отмена публичных слушаний по межеванию территории в Томино, назначенных на 7 апреля, а также судебное оспаривание двух сентябрьских слушаний, прошедших в поселении с результатом, угодным РМК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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