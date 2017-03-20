Криминальное трио совершило тур выходного дня по магазинам Кыштыма и Карабаша

Публикации за 20.03.17

Трое неизвестных похитили 18 батон колбасы и две упаковки семги в субботу в магазине «Пятерочка» в городе Кыштым. Воры скрылись на автомобиле «Шкода» серого цвета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на следующий день та же троица посетила город Карабаш, где им удалось похитить семь бутылок коньяка, три набора стаканов и пену для бритья «Gillette» из магазина «Дикси».

Оказалось, что это были не дебютные гастроли: двое подозреваемых уже были замечены в попытке кражи из магазина «Пятерочка».

Мужчины перемещаются на автомобиле «Шкода» серого цвета, двое одеты в джинсы и длинные темные куртки, один носит спортивный костюм темно-серого цвета – сообщает «Кыштымский рабочий».

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 20.03.17

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