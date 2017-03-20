NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 20.03.17

Единогласное «за»: в Еманжелинском районе избрали главу

Единогласное «за»: в Еманжелинском районе избрали главу

Депутаты Еманжелинского района определились с личностью главы муниципалитета.

Как сообщили агентству в пресс-службе районной администрации, на прошедшем сегодня заседании все 19 членов районного собрания депутатов проголосовали за действующего руководителя Евгения Светлова. Напомним, чиновник вступил в должность главы Еманжелинского района еще до реформы муниципальной власти в 2012 год, набрав 70% голосов избирателей. Конкурс по выбору главы администрации был объявлен в связи с истечением срока полномочий Светлова.

«Новый День – Челябинск» , и

В заключительном этапе конкурсного отбора также участвовал бизнесмен Александр Ерофеев. Ранее на кресло руководителя района претендовали замначальника отдела министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова и пенсионер Владимир Моргунов, однако оба не были допущены до голосования.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.03.17

Стройка века или грандиозная катастрофа? Эксперты развенчивают мифы о Томинском ГОКе. / Прокуратура: Челябинские коммунальные тепловые сети подняли плату за тепло незаконно. / Нокдаун: жители Челябинска просят спасти от исчезновения клуб бокса.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter