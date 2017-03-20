Единогласное «за»: в Еманжелинском районе избрали главу

Публикации за 20.03.17

Депутаты Еманжелинского района определились с личностью главы муниципалитета.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе районной администрации, на прошедшем сегодня заседании все 19 членов районного собрания депутатов проголосовали за действующего руководителя Евгения Светлова. Напомним, чиновник вступил в должность главы Еманжелинского района еще до реформы муниципальной власти в 2012 год, набрав 70% голосов избирателей. Конкурс по выбору главы администрации был объявлен в связи с истечением срока полномочий Светлова.

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В заключительном этапе конкурсного отбора также участвовал бизнесмен Александр Ерофеев. Ранее на кресло руководителя района претендовали замначальника отдела министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова и пенсионер Владимир Моргунов, однако оба не были допущены до голосования.

Челябинск, Юлия Димова

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