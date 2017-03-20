NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 20.03.17

«А потом он бросил пить»: турецкие журналисты нашли прототип капитана Джека Воробья
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»

«А потом он бросил пить»: турецкие журналисты нашли прототип капитана Джека Воробья

Турецкие журналисты разыскали прототип капитана Джека Воробья.

Как сообщает корреспондент РИА , английский пират, ставший прототипом одного из главных героев «Пиратов Карибского моря», жил во второй половине XVI века.

Как выяснили журналисты турецкой газеты Daily Sabah, «настоящего» Джека Воробья звали Джек Уорд. Во время войны с Испанией он действовал на основании лицензии капера, но после ее окончания решил не менять привычки и продолжил пиратствовать на свой страх и риск.

Среди пиратов он был известен по прозвищу Джек Птичка – ему он обязан своей любви к птицам. По свидетельствам современников, капитан любил выпить. Но к концу жизни его привычки изменились. Получив отказ в помиловании от английского короля, Джек Уорд перешел на службу Османскому султану, принял ислам и бросил пить. Кстати, именно в этот период его прозвище «Птичка» трансформировалось в «Воробей». Умер Джек Уорд в Тунисе.

«Новый День – Челябинск» , и

Отметим, что актер Джонни Депп в настоящее время так же заявляет, что бросил пить. Правда, говорил он это не раз, но через некоторое время снова срывался. Поэтому сегодня словам известного актера настолько мало веры, что даже при запросе в Яндексе в числе первых вариантов выскакивают: Джонни Депп бросил жену, курить и школу. О победе над пьянством поисковик не сообщает.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.03.17

Единогласное «за»: в Еманжелинском районе избрали главу. / Стройка века или грандиозная катастрофа? Эксперты развенчивают мифы о Томинском ГОКе. / Прокуратура: Челябинские коммунальные тепловые сети подняли плату за тепло незаконно.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter