«А потом он бросил пить»: турецкие журналисты нашли прототип капитана Джека Воробья

Публикации за 20.03.17

Турецкие журналисты разыскали прототип капитана Джека Воробья.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», английский пират, ставший прототипом одного из главных героев «Пиратов Карибского моря», жил во второй половине XVI века.

Как выяснили журналисты турецкой газеты Daily Sabah, «настоящего» Джека Воробья звали Джек Уорд. Во время войны с Испанией он действовал на основании лицензии капера, но после ее окончания решил не менять привычки и продолжил пиратствовать на свой страх и риск.

Среди пиратов он был известен по прозвищу Джек Птичка – ему он обязан своей любви к птицам. По свидетельствам современников, капитан любил выпить. Но к концу жизни его привычки изменились. Получив отказ в помиловании от английского короля, Джек Уорд перешел на службу Османскому султану, принял ислам и бросил пить. Кстати, именно в этот период его прозвище «Птичка» трансформировалось в «Воробей». Умер Джек Уорд в Тунисе.

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Отметим, что актер Джонни Депп в настоящее время так же заявляет, что бросил пить. Правда, говорил он это не раз, но через некоторое время снова срывался. Поэтому сегодня словам известного актера настолько мало веры, что даже при запросе в Яндексе в числе первых вариантов выскакивают: Джонни Депп бросил жену, курить и школу. О победе над пьянством поисковик не сообщает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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