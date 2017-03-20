Южноуральские медики: лечить туберкулез все сложнее

Публикации за 20.03.17

В Челябинской области снижается заболеваемость туберкулезом, но ситуация остается напряженной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние 5 лет рост заболеваемости замедлился на 14,5%т.

Сегодня на учете у фтизиатров состоят 25 тысяч 560 человек, это на 7% меньше, чем в 2012 году. Активный туберкулезный процесс наблюдают у 4,5 тысяч пациентов. По итогам прошлого года зафиксирован 41 случай детского туберкулеза, что на 8 случаев меньше, чем в 2015 году.

Тем не менее, ситуация остается сложной: наибольшей проблемой врачи считают формирование лекарственной устойчивости у пациентов – число таких эпизодов превысило 1 тысячу. Случаев заражения туберкулезом ВИЧ-инфицированных людей тоже стало больше, на сегодняшний день их число составляет 1 тысячу 42 человека.

От туберкулеза в 2016 году умерли 407 южноуральцев, в том числе двое детей.

Напомним, 24 марта 1982 года ВОЗ объявила туберкулез проблемой мирового масштаба, а этот день стал днем борьбы с опасным заболеванием.

25 марта в Челябинске, на Кировке, состоится традиционная акция «Просветись»: все желающие смогут пройти флюорографию и сдать анализ на ВИЧ-инфекцию.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 20.03.17

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