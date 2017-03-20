В Кыштыме бухгалтер церкви поймала грабителей, обчистивших Казанскую Богоматерь

Публикации за 20.03.17

В Кыштыме задержали приезжих цыган, ограбивших церковь.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», ЧП произошло сегодня днем в храме Рождества Христова. Двое мужчин, подъехавших к храму на такси, пытались выкрасть золотые украшения, оставленные верующими возле Казанской иконы Богоматери.

Саму икону снять со стены грабителям не удалось: все изображения ликов святых оказались надежно прикручены к стенам. Разбив стекло и вытащив золото, преступники выбежали на улицу и сели в машину.

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Однако скрыться грабителям помешала бухгалтер церкви. Женщина перегородила дорогу автомобилю и позвала на помощь одного из посетителей. Вместе они скрутили преступников и вызвали полицию, пишет «Кыштымский рабочий».

Ранее судимых налетчиков заключили под стражу, украденные ценности возвратили в храм.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Юлия Димова

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