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Челябинск

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Публикации за 21.03.17

Заключенная челябинской колонии набросилась на сотрудника ГУФСИН

Заключенная челябинской колонии набросилась на сотрудника ГУФСИН

Заключенная челябинской колонии предстанет перед судом за избиение сотрудника ГУФСИН.

Как сообщили РИА в следственном управлении СКР по Челябинской области, инцидент произошел в ШИЗО исправительной колонии №5 Челябинска.

26-летнюю заключенную отправили туда за нарушение режима исправительного учреждения. Однако женщину эта мера не охладила, и в ШИЗО она отказалась соблюдать распорядок дня. Когда один из сотрудников ИК попробовал урезонить заключенную, она ударила его кулаком и два раза пнула по туловищу. Еще одного представителя администрации женщина нецензурно обругала.

«Новый День – Челябинск» , и

Своей вины преступница не признала, но против нее свидетельствуют приобщенные к делу видеозаписи. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что к своим 26 годам женщина «заработала» 6 судимостей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.03.17

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