Глава южноуральского села попал под статью за растрату бюджетных денег

Публикации за 21.03.17

Кизильская районная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении главы Полоцкого сельского поселения.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе областного надзорного ведомства, руководителю сельской администрации вменяется присвоение вверенного ему имущества, с использованием служебного положения.

По версии следствия, 17 ноября 2015 года чиновник заключил фиктивный договор с местным предпринимателем на оказание услуг по очистке автодороги от снега на общую сумму 99 тысяч рублей.

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В результате подрядчик не исполнил взятые на себя обязательства, а глава села подписал акт приема, якобы, выполненных работ.

Правоохранители отмечают, что после того, как деньги поступили на расчетный счет дорожной организации, бизнесмен передал чиновнику не менее 97 тысяч рублей. Бюджетными средствами глава распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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