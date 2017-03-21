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Челябинск

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Публикации за 21.03.17

В Челябинске маршрутка застряла на трамвайных путях, водитель скрылся (ФОТО)

В Челябинске маршрутка застряла на трамвайных путях, водитель скрылся (ФОТО)

В Челябинске маршрутное такси перегородило проезд трамваям.

Как передает корреспондент агентства , дорожный инцидент произошел сегодня утром на проспекте Победы, недалеко от пересечения с улице Кыштымской. По данным очевидцев, мужчина за рулем микроавтобуса 39 маршрута потерял управление и вылетел на трамвайные пути.

«Новый День – Челябинск» , и

«Водитель бросил машину на рельсах и ушел. Гаишники приехали и убрали, видимо, пьяный был, – написал один из участников сообщества «Подслушано в ГЭТе Челябинск». – В машине путевка на сегодня (взята вчера) с предрейсовым медицинским осмотром».

Новый День: В Челябинске маршрутка застряла на трамвайных путях, водитель скрылся (ФОТО)

В пресс-службе ГИБДД Челябинска обстоятельства случившегося не уточняют, ссылаясь на отсутствие информации в сводке происшествий.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.03.17

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