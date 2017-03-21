Уфолог обнаружил на Марсе древнюю статую (ВИДЕО)

Публикации за 21.03.17

Уфолог обнаружил на Марсе статую обитателя Красной планеты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на фотографии, сделанной марсоходом Curiosity, уфолог обнаружил полутораметровую «статую» гуманоида. Она находится на дне озера Гиллеспи, возраст которого оценивается в 3,7 миллиарда лет. Предполагаемый абориген одет в длинный балахон и высокий шлем.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=t4fOMPYroo0&rel=0">Video</a> Видео с изображением своей находки исследователь опубликовал на канале Paranormal Crucible в YouTube.

Пользователи канала обнаружили сходство статую с изображением римского патриция, а кто-то заявил, что это римский папа.

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Отметим, что несколько дней назад другой исследователь, рассматривая фотографии поверхности Красной планеты, обнаружил на одной из них изображение бутылки пива.

Челябинск, Виктор Елисеев

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