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Челябинск

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Публикации за 21.03.17

Уфолог обнаружил на Марсе древнюю статую (ВИДЕО)

Уфолог обнаружил на Марсе древнюю статую (ВИДЕО)

Уфолог обнаружил на Марсе статую обитателя Красной планеты.

Как передает корреспондент РИА , на фотографии, сделанной марсоходом Curiosity, уфолог обнаружил полутораметровую «статую» гуманоида. Она находится на дне озера Гиллеспи, возраст которого оценивается в 3,7 миллиарда лет. Предполагаемый абориген одет в длинный балахон и высокий шлем.

Видео с изображением своей находки исследователь опубликовал на канале Paranormal Crucible в YouTube.

Пользователи канала обнаружили сходство статую с изображением римского патриция, а кто-то заявил, что это римский папа.

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Отметим, что несколько дней назад другой исследователь, рассматривая фотографии поверхности Красной планеты, обнаружил на одной из них изображение бутылки пива.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.03.17

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