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Челябинск

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Публикации за 21.03.17

Челябинского бесправника, убившего двух пешеходов на «зебре», поместили в СИЗО

Челябинского бесправника, убившего двух пешеходов на «зебре», поместили в СИЗО

В Челябинске виновника пьяного ДТП с двумя погибшими заключили под стражу.

Как уже сообщал , жуткая авария произошла ночью 19 марта на улице Комарова. Водитель «десятки» сбил двух мужчин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пострадавшие скончались до приезда медиков. Автомобилист с места происшествия скрылся. Впоследствии виновника аварии остановили инспекторы ДПС. Мужчина был пьян, к тому же сел за руль, не имея водительского удостоверения. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«Новый День – Челябинск» , и

Как сообщили агентству в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, сегодня рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, совершенном в алкогольном опьянении и повлекшем по неосторожности смерть двух человек. По решению суда автомобилист пробудет в СИЗО, как минимум, до 20 мая. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.03.17

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