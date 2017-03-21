Челябинского бесправника, убившего двух пешеходов на «зебре», поместили в СИЗО

Публикации за 21.03.17

В Челябинске виновника пьяного ДТП с двумя погибшими заключили под стражу.

Как уже сообщал «Новый День», жуткая авария произошла ночью 19 марта на улице Комарова. Водитель «десятки» сбил двух мужчин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пострадавшие скончались до приезда медиков. Автомобилист с места происшествия скрылся. Впоследствии виновника аварии остановили инспекторы ДПС. Мужчина был пьян, к тому же сел за руль, не имея водительского удостоверения. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, сегодня рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, совершенном в алкогольном опьянении и повлекшем по неосторожности смерть двух человек. По решению суда автомобилист пробудет в СИЗО, как минимум, до 20 мая. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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