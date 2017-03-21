Слишком часто падают: в кыштымской больнице заканчиваются гипсовые бинты

Публикации за 21.03.17

Кыштымская больница столкнулась с дефицитом гипсовых бинтов из-за множества травм, причиной которых стал гололед.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ежедневно в Кыштымскую городскую центральную больницу поступают все новые пострадавшие, получившие травмы при падении. Все дело в том, что из-за перепада температур город превратился в один большой каток.

«Очень много диагностируем переломов и растяжений, полученных именно из-за падения на улицах нашего города, – цитирует «Кыштымский рабочий» заведующего травматологическим отделением учреждения Николая Тарасова. – У нескольких пациентов переломы оказались со смещением, поэтому исправлять их пришлось под кратковременным наркозом. Из-за большого количества травм у нас почти закончились гипсовые бинты».

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Медики отмечают, что большинство пострадавших получают травмы во дворах. Особенно не везет женщинам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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