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Челябинск

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Публикации за 21.03.17

Слишком часто падают: в кыштымской больнице заканчиваются гипсовые бинты

Слишком часто падают: в кыштымской больнице заканчиваются гипсовые бинты

Кыштымская больница столкнулась с дефицитом гипсовых бинтов из-за множества травм, причиной которых стал гололед.

Как передает корреспондент РИА , ежедневно в Кыштымскую городскую центральную больницу поступают все новые пострадавшие, получившие травмы при падении. Все дело в том, что из-за перепада температур город превратился в один большой каток.

«Очень много диагностируем переломов и растяжений, полученных именно из-за падения на улицах нашего города, – цитирует «Кыштымский рабочий» заведующего травматологическим отделением учреждения Николая Тарасова. – У нескольких пациентов переломы оказались со смещением, поэтому исправлять их пришлось под кратковременным наркозом. Из-за большого количества травм у нас почти закончились гипсовые бинты».

«Новый День – Челябинск» , и

Медики отмечают, что большинство пострадавших получают травмы во дворах. Особенно не везет женщинам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.03.17

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