Трогательная забота: уфалейцам предложили поискать работу в других регионах

Публикации за 21.03.17

Областные власти занялись поиском работы для увольняемых сотрудников «Уфалейникеля».

Как уже сообщил РИА «Новый День», с 1 апреля собственник «Уфалейникеля» планирует остановить две работающие печи и приступить к консервации градообразующего предприятия. К осени численность работающих на предприятии сократится до 275 человек, которые будут задействованы на обслуживании котельной и реализации мероприятий по обеспечению консервации. Сокращены будут 2 тысячи человек. Около 150 работников, скорее всего, досрочно уйдут на пенсию. У остальных перспективы далеко не радужные.

В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили: правительство региона разработает программу по созданию временных рабочих мест для сотрудников закрываемого предприятия. Такое решение принял губернатор Борис Дубровский по итогам рассмотрения ситуации с занятостью населения в моногороде.

«Учитывая сложное положение дел в Верхнем Уфалее, правительство региона разрабатывает программу создания временных рабочих мест. Средства на это могут быть выделены из резерва. В правительство России и федеральное министерство труда и соцзащиты уже направлены наши предложения по подключению механизмов компенсации затрат тем компаниям, которые сформируют на территории городского округа новые рабочие места», – отметил Борис Дубровский.

Напомним, у Челябинской области уже был неудачный опыт трудоустройства работников Златоустовского металлургического завода в другие города и регионы. Южноуральцы категорически отказались от подобного предложения, сочтя крайне нерациональным тратить большую часть, если не всю зарплату на оплату съемного жилья и дороги до новой временной работы.

Уфалейцев подобная перспектива тоже вряд ли порадует: до ближайших городов – Касли и Нязепетровска 40-50 километров, автобусы ходят редко, да и работать там особо негде. Более перспективно выглядит Кыштым – там хотя бы отмечается некоторое оживление в строительном секторе, но до этого города уже 70 километров – не наездишься, а рынок арендного жилья в небольшом промышленном городке, откуда собственные жители предпочитают перебираться в мегаполисы, не развит.

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Возникает и еще один вопрос: насколько «временной» может оказаться такая работа? Областные власти особые надежды возлагают на получение Верхним Уфалеем статуса территории опережающего социально-экономического развития. Однако если в начале февраля речь шла о создании более 1 тысячи рабочих мест в рамках ТОСЭР, то в направленной в Москву заявке на получение этого статуса говорится лишь о 700 с небольшим рабочих мест. С «Уфалейникеля» же намерены уволить 2 тысячи человек.

Таким образом, даже после реализации заявленных инвестпроектов без работы останется вдвое больше бывших сотрудников градообразующего предприятия, чем получат ее. Власти города предлагают создать на территории округа эко-парка и многопрофильное фермерское хозяйство, но даже при их создании около тысячи уфалейцев окажутся не у дел.

Может быть, именно поэтому им и предлагают поработать в близлежащих городах в Челябинской области и за ее пределами: в родном городе они все равно никому, кроме самих себя, не нужны. Такое вот «опережающее» социально-экономическое развитие.

Челябинск, Виктор Елисеев

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