NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 21.03.17

На Южном Урале по пути в больницу исчез 19-летний юноша

На Южном Урале по пути в больницу исчез 19-летний юноша

19-летний южноуралец пропал без вести по пути в больницу. Инцидент произошел в Чебаркульском районе. Парня не могут найти уже две недели.

Как передает корреспондент РИА , 19-летний Марат Юмагулов вышел из своего дома, расположенного в поселке Тимирязевском 6 марта этого года, он направлялся в больницу, однако до медицинского учреждения так и не добрался. Больше о судьбе юноши ничего не известно, рассказали представители поискового отряда «Легион-СПАС».

В день исчезновения парень было одет в длинную куртку коричневого цвета, серые брюки и черную спортивную шапку. Из примет отмечается худощавое телосложение, шрамы в области груди после хирургического вмешательства, короткие черные волосы и рост 170 сантиметров.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 21.03.17

Трогательная забота: уфалейцам предложили поискать работу в других регионах. / Слишком часто падают: в кыштымской больнице заканчиваются гипсовые бинты. / ММК модернизирует мощности по производству толстолистового проката.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter