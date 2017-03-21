На Южном Урале по пути в больницу исчез 19-летний юноша

Публикации за 21.03.17

19-летний южноуралец пропал без вести по пути в больницу. Инцидент произошел в Чебаркульском районе. Парня не могут найти уже две недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 19-летний Марат Юмагулов вышел из своего дома, расположенного в поселке Тимирязевском 6 марта этого года, он направлялся в больницу, однако до медицинского учреждения так и не добрался. Больше о судьбе юноши ничего не известно, рассказали представители поискового отряда «Легион-СПАС».

В день исчезновения парень было одет в длинную куртку коричневого цвета, серые брюки и черную спортивную шапку. Из примет отмечается худощавое телосложение, шрамы в области груди после хирургического вмешательства, короткие черные волосы и рост 170 сантиметров.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 21.03.17

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