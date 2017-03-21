Два челябинских интернет-магазина прикрыли за торговлю алкоголем ночью

Публикации за 21.03.17

Челябинская прокуратура добилась блокировки сайтов, торгующих алкоголем ночью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, два розничных торговых сайта, занимающиеся реализацией алкогольной продукции в ночное время, сотрудники надзорного ведомства Курчатовского района Челябинска обнаружили в ходе мониторинга ресурсов в сети Интернет.

«В соответствии с законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, а также об ограничении потребления алкоголя», не допускается розничная продажа спиртосодержащей и алкогольной продукции в период с 23 часов до 8 часов. Кроме того, запрещается продажа алкоголя дистанционным способом», – отмечают в прокуратуре региона. В связи с этим районный прокурор обратился в суд с требованием признать информацию о дистанционной реализации подобной продукции в сети Интернет запрещенной. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Признанная в судебном порядке запрещенной информация размещена региональным Управлением Роскомнадзора в единой автоматизированной системе реестра доменных имен и указателей сайтов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 21.03.17

В центре Челябинска из-под земли забил гейзер. / На Южном Урале по пути в больницу исчез 19-летний юноша. / Трогательная забота: уфалейцам предложили поискать работу в других регионах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»