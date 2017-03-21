Полиция обнародовала приметы одного из нападавших на бывшего сити-менеджера Миасса

Публикации за 21.03.17

Полиция составила фоторобот одного из участников нападения на экс-главу администрации Миасса.

Как сообщал ранее «Новый День», инцидент произошел в минувшую пятницу. Тогда возле здания администрации Миасса неизвестные злоумышленники напали и избили бывшего сити-менеджера Станислава Третьякова. По факту причинения экс-чиновнику побоев сотрудники полиции открыли уголовное дело.

По данным «Миасского рабочего», стражи порядка составили фоторобот одного из злоумышленников, проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

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Приметы нападавшего: мужчина 25-30 лет, среднего роста (176-180 сантиметров), темные волосы, спортивное телосложение. На нападавшем была черная трикотажная шапка, короткая черная куртка (под кожу) с молнией, темно-серые спортивные брюки, черные ботинки.

Челябинск, Олег Кирьянов

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