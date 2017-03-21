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Челябинск

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Публикации за 21.03.17

В Челябинске дешевеет арендное жилье

В Челябинске дешевеет арендное жилье

В Челябинске снижаются цены на аренду жилья.

Как передает корреспондент РИА , в целом, в России наблюдается постепенный рост цен на недвижимость. Однако в ряде регионов арендная ставка неуклонно падает.

Так, за последние месяцы Владивосток потерял сразу восемь позиций и выпал из первой десятки городов с самой высокой стоимостью аренды. Оренбург спустился на семь пунктов до 39 места, а Красноярск «съехал» с 23 на 28 пункт, отмечает «Domofond.ru».

Столица Южного Урала потеряла 3,1% в стоимости съемного жилья и спустилась на 36 место в рейтинге.

Самыми дорогими городами остаются Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Балашиха, соседний Екатеринбург занимает 9 позицию.

В последнюю пятерку входит Магнитогорск, но он уже не самый дешевый город: в этом году поднялся на одну строчку. Снять квартиру здесь стало дороже на 300 рублей. Другие «недорогие» города, замыкающие список, – Курск, Орел, Волжский и Курган, где месяц проживания в однокомнатной квартире обойдется в сумму от 7500 до 8000 рублей.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 21.03.17

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