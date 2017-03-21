Насильник, жестоко убивший челябинскую школьницу, получил 14 лет «строгача»

Публикации за 21.03.17

В Челябинске огласили приговор мужчине, жестоко убившему 15-летнюю школьницу.

Как уже сообщал «Новый День», утром 3 августа 2016 года прохожие обнаружили на Копейском шоссе окровавленное тело подростка. Спустя несколько дней полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 20-летний парень из Курганской области, с которым девушка познакомилась за несколько часов до смерти на автобусной остановке «Училище» в Ленинском районе. Молодой человек предложил школьнице проводить ее домой.

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По дороге молодой человек пытался изнасиловать новую знакомую, однако школьница оказала сопротивление. Тогда преступник избил спутницу, после чего, опасаясь, что потерпевшая сообщит о случившемся в полицию, не менее 24 раз ударил девушку ножом.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, Челябинский областной суд признал мужчину виновным в убийстве несовершеннолетней. Подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Также в пользу родственников убитой суд взыскал с обвиняемого 1 миллион рублей в счет морального ущерба и 101,5 тысячу рублей материального вреда.

Челябинск, Юлия Димова

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