В Челябинской области столкнулись тепловоз и ВАЗ

Публикации за 21.03.17

В Сосновском районе столкнулись тепловоз и ВАЗ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крупное ДТП произошло сегодня ночью

на железнодорожном переезде близ поселка Рощино.

В районе 5-километровой отметки автомобильной дороги из Нового Поля в Рощино (железнодорожного подъездного пути станции Шагол) водитель автомобиля ВАЗ-2112 пренебрег требованием указателя, запрещающего движение без остановки. Увидев приближающийся тепловоз, мужчина нажал на тормоза, но было поздно: избежать столкновения не удалось.

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По данным «Сосновской Нивы», водитель легковушки получил ссадины и ушибы. Куда заметнее пострадал кузов его автомашины. Тепловоз получил незначительные механические повреждения.

Челябинск, Олег Кирьянов

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