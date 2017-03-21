Жадность сгубила: Жители Кременкуля лишаться земли за то, что перегородили доступ к озеру

Публикации за 21.03.17

Жители Кременкуля лишаться земли за то, что перегородили доступ к озеру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Кременкульского поселения Сосновского района выделила местным жителям участки общей площадью свыше 65 соток на берегу озера Малый Кременкуль. Новоиспеченные владельцы тут же перекрыли подход к береговой зоне для других местных жителей и отдыхающих.

Напомним, законодательство запрещает перегораживать доступ к воде: пользоваться водоемом в России может каждый желающий.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, при разбирательстве этого инцидента выяснилось, что и сама земля выделена с нарушениями. В результате в суд направлены иски к администрации поселения с требованием признать передачу земли недействительной и прекратить права собственности.

Рассмотрение искового заявления поставлено на контроль.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 21.03.17

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