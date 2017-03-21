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Челябинск

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Публикации за 21.03.17

Жадность сгубила: Жители Кременкуля лишаться земли за то, что перегородили доступ к озеру

Жадность сгубила: Жители Кременкуля лишаться земли за то, что перегородили доступ к озеру

Жители Кременкуля лишаться земли за то, что перегородили доступ к озеру.

Как передает корреспондент РИА , администрация Кременкульского поселения Сосновского района выделила местным жителям участки общей площадью свыше 65 соток на берегу озера Малый Кременкуль. Новоиспеченные владельцы тут же перекрыли подход к береговой зоне для других местных жителей и отдыхающих.

Напомним, законодательство запрещает перегораживать доступ к воде: пользоваться водоемом в России может каждый желающий.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, при разбирательстве этого инцидента выяснилось, что и сама земля выделена с нарушениями. В результате в суд направлены иски к администрации поселения с требованием признать передачу земли недействительной и прекратить права собственности.

Рассмотрение искового заявления поставлено на контроль.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 21.03.17

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