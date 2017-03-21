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Челябинск

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Публикации за 21.03.17

В Челябинской области фельдшер железнодорожной больницы попалась на псевдо-диспансеризации

В Челябинской области фельдшер железнодорожной больницы попалась на псевдо-диспансеризации

Медика одной из больниц РЖД на Южном Урале поймали на фиктивной диспансеризации.

Как сообщили РИА в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, в суд направлено уголовное дело фельдшера одного из медицинский учреждений, обвиняемой в совершении служебных подлогов.

По версии следствия, в августе, ноябре и декабре 2015 года фельдшер железнодорожной больницы станции Карталы трижды внесла заведомо ложные сведения в карты учета диспансеризации, отметив несколько человек в качестве прошедших через это обследование, хотя на самом деле они диспансеризацию не проходили.

«Новый День – Челябинск» , и

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденными обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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