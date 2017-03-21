В Челябинской области фельдшер железнодорожной больницы попалась на псевдо-диспансеризации

Публикации за 21.03.17

Медика одной из больниц РЖД на Южном Урале поймали на фиктивной диспансеризации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, в суд направлено уголовное дело фельдшера одного из медицинский учреждений, обвиняемой в совершении служебных подлогов.

По версии следствия, в августе, ноябре и декабре 2015 года фельдшер железнодорожной больницы станции Карталы трижды внесла заведомо ложные сведения в карты учета диспансеризации, отметив несколько человек в качестве прошедших через это обследование, хотя на самом деле они диспансеризацию не проходили.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденными обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.03.17

В Челябинской области столкнулись тепловоз и ВАЗ. / Жадность сгубила: Жители Кременкуля лишаться земли за то, что перегородили доступ к озеру. / Насильник, жестоко убивший челябинскую школьницу, получил 14 лет «строгача». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»