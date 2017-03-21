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Челябинск

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Публикации за 21.03.17

На Южном Урале вновь выросла заболеваемость ОРВИ

На Южном Урале вновь выросла заболеваемость ОРВИ

В Челябинской области на четверть выросла заболеваемость ОРВИ.

Как сообщили РИА в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, с 13 по 19 марта в Челябинской области зарегистрировано 27 тысяч 973 случая острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 5 случаев гриппа.

Показатель составил 84,9 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 25 %. Значительный прирост заболеваемости медики связывают со снижением обращаемости населения за медицинской помощью на праздничной неделе. При этом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 14 %.

В областном центре за 12 неделю зарегистрировано 12 тысяч 623 случая ОРВИ, показатель составил 105,9 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 15 %. Уровень заболеваемости превышает пороговый только среди детей с 3 до 6 лет на 1,3 %.

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Рост заболеваемости отмечен во всех муниципальных образованиях области, за исключением Кизильского муниципального района и Карабашского городского округа.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость острыми респираторными инфекциями обусловлена циркуляцией как вирусов «негриппозной» этиологии, так и вирусов гриппа В и, в меньшей степени, гриппа А (Н3N2).

Челябинск, Виктор Елисеев

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