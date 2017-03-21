«Год стабилизации»: мэр Челябинска рассказал, почему хорошо, когда всем плохо

Публикации за 21.03.17

Глава Челябинска Евгений Тефтелев назвал минувший год периодом стабилизации: падение промышленного производства продолжилось, а городские власти упорно банкротили «Челябавтотранс».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на отчет перед депутатами Челябинской городской Думы о проделанной в 2014 году работе мэру хватило четверти часа. Удивлять г-н Тефтелев начал с первых же минут.

Прошедший год глава Челябинска назвал «годом стабилизации городской жизни». Мэра очень порадовало, что муниципалитет снизил долговую нагрузку. Правда, такое снижение обычно характерно как раз для кризисных периодов. О чем свидетельствуют и данные самого Евгения Тефтелева: индекс промышленного производства составил 95,9% от уровня 2015 года. Зато реальная заработная плата челябинцев за год выросла, похвастался глава города, и теперь составляет в среднем 31 тысячу рублей. Наверняка свою лепту в рост внесло повышение зарплаты работникам бюджетной сферы. Впрочем, этот показатель – лишь «средняя температура по больнице». Чего он стоит, можно судить по региональному закону, разрешающему руководителям муниципальных и государственных учреждений устанавливать себе зарплату, превышающую средний уровень рядового персонала в 7 раз.

Еще один пример «стабилизации по-челябински» – банкротство МУП «Челябавтотранс», начавшееся в 2016 году. Отметим безусловные таланты руководства предприятия: чего стоит отказ от участия в конкурсе на обслуживание маршрута №123 «Копейск – ЮУрГУ» – одного из наиболее востребованных и прибыльных направлений. Кстати, о дальнейших перспективах развития муниципального автобуса г-н Тефтелев не сказал ни слова, все больше упирая на необходимость развития электротранспорта. По всей видимости, городские власти уже мысленно попрощались с этим направлением деятельности и готовятся полностью сдать рынок автобусных перевозок частникам.

К слову о транспорте. Именно на этой части отчета мэра стало понятно, что текст выступления ему писали совершенно разные люди. И, видимо, никто не удосужился потом прочитать его как единое целое. Иначе как можно объяснить, что, рассуждая о будущей агломерации «Большой Челябинск», Евгений Николаевич заявил: «Границы между городами и районами не должны мешать росту уровня жизни». А не прошло и минуты, и глава Челябинска среди главных угроз развития муниципального транспорта наряду с нелегальными перевозчиками назвал маршруты из других муниципалитетов. Так что там с границами, г-н Тефтелев?

Добавили забот городским властям и школьники. В прошедшем году их число выросло до 120 тысяч человек. Это практически поставило крест на работе чиновников по высвобождению второй смены в образовательных учреждениях: число учащихся второй смены выросло на 4%, составив 27% от общего количества. Между тем, год назад оно сократилось на 5%.

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Но, помимо мелких проблем, были и существенные. Например, обострение ситуации с дольщиками: кризис в «Гринфлайте», проблемы в «Речелстрое». Существенно ухудшилась экологическая обстановка. И немудрено: по данным синоптиков, каждые вторые сутки 2016 года в городе стабильно наблюдались неблагоприятные метеорологические условия, а предприятия так и не научились соблюдать экологические нормы. Кроме того, как выяснилось в конце прошлого года, даже если бы они их соблюдали, эффект был бы незначительным. В итоге задыхающиеся челябинцы вышли на улицы, и в полиции отметили серьезно возросшую протестную активность жителей. Но об этих проблемах Евгений Тефтелев почему-то говорить не захотел.

Такая странная получилась «стабилизация». Стабилизация кризиса. Впрочем, это не помешало депутатам поставить градоначальнику оценку «удовлетворительно».

Челябинск, Виктор Елисеев

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