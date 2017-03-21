Смог не хочет уходить из Челябинска

Публикации за 21.03.17

Синоптики продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, продлятся в областном центре до 19 часов 22 марта.

В связи с этим режим НМУ первой степени опасности продлен в городе еще на сутки.

Также синоптики напоминают, что предупреждение об НМУ первой степени для ряда предприятий региона действует уже неделю: с 5 часов 15 марта до 19 часов 22 марта.

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Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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