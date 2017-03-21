В Челябинске дети сами пускали в квартиры воровку

На Южном Урале ловкая воровка втиралась в доверие к детям и выносила из дома все ценности.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД России по Челябинской области, доказано четыре эпизода, один произошел в Златоусте, остальные в Челябинске.
Женщина звонила в дверь или домофон и, если отвечал ребенок, спрашивала, есть ли в доме взрослые. Если ребенок сообщал, что он один дома, то уговаривала впустить ее. Сообщала, что ее прислали родители за важными документами, и под этим предлогом обыскивала квартиру и уносила с собой найденные ценные вещи, деньги и золото.
Общая сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей, из них только в последнем случае было украдено ценностей более чем на 180 тысяч рублей.
Женщину задержали, возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции считают, что количество жертв значительно больше и просят откликнуться всех, кто что-либо знает о задержанной, позвонив по телефону 02. Также полицейские рекомендуют провести профилактическую беседу со своими детьми, научить их быть осторожными и не пускать в дом посторонних.
Челябинск, Ольга Орлова
Челябинск. Другие новости 21.03.17
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