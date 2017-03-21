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Челябинск

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Публикации за 21.03.17

У каждого свои недостатки: южноуралец спонсировал подругу даже после того, как узнал, что она – мужчина
Кадр из фильма «Some Like it Hot» (1959)

У каждого свои недостатки: южноуралец спонсировал подругу даже после того, как узнал, что она – мужчина

Одиночество в сети сделало кыштымского юношу филантропом.

Как передает корреспондент РИА , 22-летний парень познакомился с девушкой в социальных сетях. Когда решил пригласить новую подругу к себе в гости, то оказалось, что у нее нет денег. Деньги, 500 рублей, юноша перевел, но та не приехала. Однако писать сообщения тоже не перестала.

Роман в сети продолжался уже несколько месяцев, когда у героя истории стали закрадываться подозрения: собеседница часто употребляла мужской род, говорила о себе «я пошел». На прямой вопрос честно ответила: «Да, я мужчина».

Но и это не отвернуло юношу от его таинственного друга. Переписка продолжалась и каждый раз, когда подруга, ставшая в одночасье другом, сетовала на судьбу и жизненные трудности, она неизменно получала денежный перевод от своего благодетеля, цитирует начальника следственного отдела кыщтымской полиции Владимира Щелгачева газета «Кыштымский рабочий».

Но однажды дружба подошла к своему логическому концу, а благородный рыцарь решил посчитать убытки. В общей сложности было переведено 32 тысячи рублей.

Кыштымские полицейские сейчас устанавливают личность «подруги», но говорят, что уголовное дело вряд ли будет возбуждено: никто не принуждал молодого человека отправлять свои кровные незнакомцу. Есть надежда вернуть деньги только через суд.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 21.03.17

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