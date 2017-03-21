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Публикации за 21.03.17

В Магнитогорске водитель Mercedes вылетел с дороги и застрял на дереве (ФОТО)

В Магнитогорске водитель Mercedes вылетел с дороги и застрял на дереве (ФОТО)

В Магнитогорске столкнулись две иномарки, одна из них повисла на дереве.

Как передает корреспондент агентства , дорожная авария произошла сегодня около 14 часов на улице Доменщиков. Водитель Mercedes, совершая обгон, не справился с управлением и врезался в ехавший впереди Volkswagen. От удара первый автомобиль отбросило с дороги на газон, машина опрокинулась на бок и застряла на изогнутом стволе дерева.

Новый День: В Магнитогорске Mercedes вылетел с дороги и застрял на дереве (ФОТО)

На место аварии прибыли спасатели, полицейские и скорая помощь.

Новый День: В Магнитогорске Mercedes вылетел с дороги и застрял на дереве (ФОТО)

Фотографии сообщества «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)"

В результате происшествия незначительные травмы получил лишь виновник аварии. Пострадавший был направлен на амбулаторное лечение.

«Новый День – Челябинск» , и

В момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, со ссылкой на представителей ГИБДД пишет Magcity74. Это уже второй раз, когда инспекторы штрафуют горожанина за нетрезвую езду.

За повторное нарушение автомобилисту грозит более крупный штраф либо лишение свободы сроком до двух лет.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.03.17

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