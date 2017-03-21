В Магнитогорске водитель Mercedes вылетел с дороги и застрял на дереве (ФОТО)

Публикации за 21.03.17

В Магнитогорске столкнулись две иномарки, одна из них повисла на дереве.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», дорожная авария произошла сегодня около 14 часов на улице Доменщиков. Водитель Mercedes, совершая обгон, не справился с управлением и врезался в ехавший впереди Volkswagen. От удара первый автомобиль отбросило с дороги на газон, машина опрокинулась на бок и застряла на изогнутом стволе дерева.

На место аварии прибыли спасатели, полицейские и скорая помощь.

Фотографии сообщества «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)"

В результате происшествия незначительные травмы получил лишь виновник аварии. Пострадавший был направлен на амбулаторное лечение.

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В момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, со ссылкой на представителей ГИБДД пишет Magcity74. Это уже второй раз, когда инспекторы штрафуют горожанина за нетрезвую езду.

За повторное нарушение автомобилисту грозит более крупный штраф либо лишение свободы сроком до двух лет.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.03.17

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