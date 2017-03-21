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Челябинск

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Публикации за 21.03.17

Офицер, обвиняемый в гибели южноуральского срочника, частично признал вину

Офицер, обвиняемый в гибели южноуральского срочника, частично признал вину

В Челябинске стартовал суд по делу о гибели южноуральского солдата-срочника в Оренбургской области.

Как уже сообщал , днем 4 апреля 2016 года в части ракетных войск стратегического назначения, расположенной в городе Ясный, был обнаружен мертвым 20-летний военнослужащий Дмитрий Монастыренко. Парня призвали в армию осенью 2015 года из Уйского района. По официальной версии, южноуралец покончил с собой.

Однако родственники и земляки погибшего отвергли подобное объяснение. К тому же за несколько дней до трагедии молодой человек сообщил близким по телефону, что его «достает» один из командиров. Кроме того, на теле погибшего нашли подозрительные травмы, не характерные для самоубийц.

Вскоре в отношении заместителя командира роты охраны и обеспечения части ракетных войск Андраника Мовсисяна возбудили сразу два уголовных дела – о доведении срочника до самоубийства и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

В ходе расследования выяснилось, что между неуставными действиями офицера и эмоциональным состоянием южноуральца возникла прямая причинно-следственная связь. По данным следователей, незадолго до самоубийства Монастыренко по приказу командира длительное время не спал, изучал устав, стоя несколько часов подряд, физически иссяк и, в конечном счете, допустил ошибку во время учебной тревоги, за что был прилюдно унижен перед сослуживцами. Эти психотравмирующие факторы, по мнению экспертов,и могли привести к трагедии. После утверждения обвинительного заключения материалы передали в 101-ый гарнизонный военный суд Оренбурга.

«Новый День – Челябинск» , и

По словам правозащитника Алексея Ковалева, представляющего интересы родных погибшего, по решению суда первые несколько заседаний по делу Монастыренко пройдут в Челябинске. Именно здесь живет большинство участников процесса. Сегодня прокурор и адвокаты допросили лишь четверых из тридцати свидетелей стороны защиты. Как признался Ковалев, рассмотрение дела проходит тяжелодля потерпевших. Защитники обвиняемого задают им провокационные вопросы: расспрашивают о пристрастии к алкоголю, любовных связях и прочем. Судья пыталась выяснить, имелись ли у срочника иные мотивы для принятого решения. Между тем, еще до начала судебного заседания обвиняемый в гибели южноуральского срочника частично признал вину. По словам правозащитника, старший лейтенант Мовсисян готов признать за собой неуставные отношения, однако не согласен с тем, что своими действиями он толкнул Монастыренко к смерти.

Допрос родных и сослуживцев солдата продолжится в Челябинском гарнизонном суде завтра, 22 марта.

Челябинск, Юлия Димова

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