Южноуралец год насиловал дочь своей сожительницы

Публикации за 22.03.17

В Челябинской области задержали очередного педофила.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении жителя Нагайбакского района, подозреваемого в совершении насильственных действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

По версии следствия, в одном из населенных пунктов области в течении 2016 года южноуралец совершал преступления против половой неприкосновенности 13-летней дочери сожительницы.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Насильник задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.03.17

На коксохимическом производстве ММК запущен новый разгрузочный комплекс. / 22 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / Офицер, обвиняемый в гибели южноуральского срочника, частично признал вину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»