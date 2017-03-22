В Челябинске на полном ходу загорелась маршрутка (ВИДЕО)

Публикации за 22.03.17

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В Челябинске маршрутный ПАЗ вспыхнул посреди дороги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видео инцидента один из очевидцев выложил на видеохостинг Youtube 21 марта.

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ПАЗ с номером маршрута 22 загорелся на Троицком тракте, на повороте к озеру Смолино. По словам мужчины, пламя помогли сбить проезжавшие мимо автомобилисты.

О том, были ли в автобусе в момент возгорания пассажиры, челябинец не уточняет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.03.17

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