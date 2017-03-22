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Челябинск

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Публикации за 22.03.17

Южноуральские школьники выйдут на досрочный ЕГЭ

Южноуральские школьники выйдут на досрочный ЕГЭ

В Челябинской области стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ.

Как сообщили РИА в пресс-службе правительства региона, 23 марта стартует досрочный этап государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Для участия в досрочном ЕГЭ зарегистрировались 374 южноуральца, наибольшее число школьников выбрали для сдачи экзамены по обществознанию, истории, физике и биологии.

Для проведения ЕГЭ в Челябинской области в досрочный период организована работа двух пунктов проведения экзаменов (ППЭ): в Челябинске и Магнитогорске. Обязательным условием ППЭ является наличие в нем технологий печати контрольно-измерительных материалов и сканирования экзаменационных материалов, напомнили в областном кабмине. Это позволяет минимизировать затраты на проведение аттестации и повысить прозрачность процедуры.

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В этом году досрочный этап начнется 23 марта и завершится 14 апреля. В первый день участникам предстоит пройти ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ. Принять участие в ЕГЭ в досрочный период могут выпускники текущего года без академической задолженности, успешно написавшие итоговое сочинение (изложение), а также выпускники прошлых лет и обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального образования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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