«Залез в шкаф и не выходит»: в Копейске из коррекционной школы сбежал 8-летний мальчик, родители винят учителей

Публикации за 22.03.17

В Копейске воспитанник коррекционной школы сбежал с уроков. Ребенка подобрали прохожие.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел накануне днем в поселке Горняк. «Из коррекционной школы сбежал восьмилетний мальчик. Примерно полчаса он находился на улице без верхней одежды. Спасибо мужчине и женщине, которые не прошли мимо, а отвели его в безопасное место. Возможно, вы это читаете: еще раз спасибо! Вы реально спасли ему жизнь», – написала в соцсетях мать юного беглеца.

По словам женщины, педагоги не стали сообщать о пропавшем ребенке в полицию, вместо этого позвонили ей по телефону и попросили подъехать. Также горожанка отметила, что в школе, где пребывают дети, отстающие в развитии, отсутствует охрана, а входные двери и вовсе не запираются на замок. При этом многие из учеников, живущие вдали от дома, остаются там ночевать и уезжают к родителям лишь на выходные.

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Сообщение о сбежавшем мальчике вызвало бурное обсуждение среди участников интернет-сообщества. Многие обвинили учителей в небрежном отношении к особенным детям, заявив, что «ребенок не убежит оттуда, где ему хорошо и комфортно». Другие, наоборот, встали на защиту педагогов, ссылаясь на плохие условия труда и специфику их работы. Не остались в стороне и сами преподаватели коррекционной школы, представив в соцсетях свою версию произошедшего.

«Хочу отметить, что этот ребёночек пребывает в данном учреждении ещё с дошкольного отделения, и проблемы бегства были отмечены и раньше, причём не только из школы, но и из дома, странно, почему мама об этом не написала, – заявили работники школы. – В этот злополучный день педагог повела детей в столовую. Пока накрывала на стол (да-да, учителя это делают сами, здесь нет официантов), мальчик, пользуясь случаем, сбежал. Естественно, все сразу хватились его, начали искать. Напомню, что в классе не только этот мальчуган учится, там ещё есть детки, тоже сложные, за которыми нужен глаз да глаз».

По словам автора сообщения, в настоящий момент педагоги школы во главе с директором ожидают встречи с родителями ребенка, чтобы провести разъяснительную беседу. Между тем ребенок категорически отказывается возвращаться к преподавателям. По словам матери мальчика, сегодня утром сын залез в шкаф и выходить из него не собирается.

Челябинск, Юлия Димова

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