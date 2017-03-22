Магнитогорский Джеймс Бонд не согласен с приговором и просит его отменить

Публикации за 22.03.17

Попытка продать шпионскую технику, запрещенную законодательством, обернулась для жителя Магнитогорска серьезным штрафом. Однако подсудимый категорически не согласен с вердиктом.

Как уже сообщало РИА «Новый День», приобретенные устройства, GSM – радиомикрофоны, свободно продавались на крупнейшей торговой площадке сети. И куплены они были, по словам магнитогорца, для личного использования – чтобы уберечь собственный автомобиль от посягательств. Однако личная необходимость не помешала в скором времени выставить запрещенную технику на вторичную продажу. Тогда и обратили органы правопорядка на факт злостного нарушения закона – в ходе проверочной закупки гражданин был задержан сотрудниками полиции.

Напоминаем, что для приобретения средств, предназначенных для негласного получения информации необходима специальная лицензия, выдаваемая ФСБ России.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, подобной лицензии подсудимый не имел, однако покупки совершил неоднократно: в августе и сентябре 2016 года, а также была попытка перепродать устройство на территории РФ.

Подсудимый раскаялся, свою вину признал полностью, оказывал деятельное участие в расследовании. В связи с этим им была подана апелляционная жалоба с просьбой отменить приговор. Но прокурор остался неумолим, а с ними согласилась и апелляционная комиссия. Приговор – штраф в 15 тысяч рублей – оставлен без изменения.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 22.03.17

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