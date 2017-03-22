Половина дорог Челябинской области признана опасной

Публикации за 22.03.17

Половина дорог Южного Урала не отвечают требованиям безопасности движения.

Как сообщили РИА «Новый День», бюджет дорожной отрасли региона уменьшится в 2017 году почти на 1 миллиард рублей. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик.

В 2016 году объем ассигнований в содержание и ремонт дорог составил 11 миллиардов 50 миллионов рублей. В 2017 году на дороги Южного Урала направят лишь 10 миллиардов 59 миллионов рублей. Из них 6,5 миллиарда рублей пойдет на финансирование капитального ремонта, ремонта и содержания федеральных автотрасс. 1,6 миллиарда направят на строительство новых дорог. 1,2 миллиарда рублей пойдет на развитие дорожного хозяйства Челябинской агломерации, 464 миллиона рублей – на сельские дороги.

В нынешнем году областные власти планируют капитально отремонтировать 64 километров федеральных магистралей, а также построить и реконструировать 76 километров региональных автотрасс. При этом в правительстве области признают: 47,5% дорог не отвечают требованиям безопасности движения. Достаточно много претензий к подрядным организациям: по итогам минувшего года в региональном минстрое остались недовольны работами, оцененными в 600 миллионов рублей.

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Депутаты Законодательного собрания Челябинской области указывают и еще на одну проблему: безответственность местных администраций. «В договорах зачастую вообще не указываются гарантийные сроки, а если указаны, то местные власти не требуют исправлять недочеты, – возмутился один из народных избранников. – Посмотрите на Копейск. В прошлом году город получил 64 миллиона рублей, из них около 20% использованы неэффективно».

В таких случаях муниципалитеты нужно наказывать рублем, отметили депутаты. «Необходимо пересмотреть коэффициенты распределения средств областного бюджета, – посоветовал глава комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Ушаков. – Не хотят исправлять ситуацию – получат меньше денег на дороги».

Челябинск, Виктор Елисеев

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