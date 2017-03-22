Депутаты сдались: Копейск возглавил поддержанный губернатором «силовик»

Публикации за 22.03.17

Новым главой Копейска избран Владимир Можин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», копейские депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру бывшего первого заместителя прокурора Челябинской области. Его соперник, директор по развитию территорий АНО «Центр кластерного развития Челябинской области» Павел Демин не получил ни одного голоса в свою поддержку.

В планах нового градоначальника – исправление имиджа Копейска, прекращение внутриэлитных конфликтов, создание инвестиционного совета и укрепление платежной дисциплины.

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Напомним, это уже вторая попытка городского собрания депутатов выбрать мэра. Первая была предпринята 5 декабря прошлого года. Однако тогда местные народные избранники воспротивились рекомендациям администрации губернатора и отклонили согласованную главой региона кандидатуру исполняющего обязанности мэра Владимира Бисерова, проголосовав за заместителя начальника Уральского регионального центра МЧС по противопожарной службе Валерия Устинова. Однако новый глава не проработал в должности и месяца, подав в отставку по состоянию здоровья.

На сей раз копейские депутаты решили не спорить с областными властями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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