Челябинск и пригород задыхаются от химического запаха

Публикации за 22.03.17

Жители Челябинска и его окрестностей пожаловались на химическое отравление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние трое суток в областную экологическую приемную поступили многочисленные обращения из Тракторозаводского, Металлургического, Калининского района южноуральской столицы, а также от жителей Коркино и Копейска. Первый шквал звонков поступил около 3 часов 20 марта, вторая волна обращений зафиксирована минувшей ночью.

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Всего на ухудшение самочувствия экологам пожаловались 164 человека. Едкий химический запах вызывает у горожан кашель, затрудненное дыхание, головные боли и тошноту.

Неприятный запах отчетливо чувствуется на ЧМЗ, а также вблизи производственных площадок, расположенных на улицах Автодорожной, Енисейской и в районе городской свалки.

Как отметили в БЭФ «Моя планета», все обращения передаются в надзорные органы для оперативного реагирования и устранения источника загрязнения.

Как уже сообщал «Новый День», накануне синоптики продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях 1 степени опасности. По предварительным данным, смог продержится в Челябинске до 19 часов сегодняшнего дня. Традиционно, в период НМУ промышленные предприятия обязаны снизить количество выбросов в атмосферу. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение воздуха. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Юлия Димова

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