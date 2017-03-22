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Челябинск

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Публикации за 22.03.17

В Озерске молодая мать несколько дней морила детей голодом, а сама развлекалась с друзьями

В Озерске молодая мать несколько дней морила детей голодом, а сама развлекалась с друзьями

Жительницу Озерска лишат родительских прав за ненадлежащий присмотр за детьми.

Как сообщили агентству в пресс-службе мэрии, 10 марта в органы опеки поступило сразу несколько жалоб от жильцов одного из домов. По словам звонивших, в соседней квартире на протяжении нескольких дней собирается пьяная компания. При этом за дверью не умолкает детский плач.

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Прибывшие по указанному адресу сотрудники ПДН и соцслужбы попытались поговорить с хозяйкой, однако женщина наотрез отказалась открывать дверь. Лишь спустя несколько дней горожанка поддалась на уговоры и впустила соцработников в квартиру. В компании нетрезвых гостей они обнаружили двух голодных и испуганных малышей. Мать девочек так же была пьяна.

Попытка вызволить детей из квартиры не увенчалась успехом, пришлось вызвать полицию. В результате девочек забрали из семьи и временно разместили в центре помощи детям-сиротам. С тех пор мать об их существовании не вспоминала. В ближайшее время маленьких сестер отправят в приют.

Челябинск, Юлия Димова

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