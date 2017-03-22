Ближе к лету: на Южном Урале потеплеет до +8

Публикации за 22.03.17

В ближайшие дни в Челябинской области установится настоящая весенняя погода.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», грядущая ночь для южноуральцев станет последней по-зимнему холодной. По данным Челябинского гидрометцентра, столбики термометров опустятся до -11, -16 градусов, в низинах похолодает до -22, в горах теплее: -4, -9 градусов Цельсия. Завтра синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Днем по области воздух прогреется до +4, в горных районах ожидается до +8.

Плюсовые температуры сохранятся на Южном Урале до конца недели. В пятницу, 24 марта, в отдельных районах пройдет мокрый снег. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

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В ночные часы температура воздуха опустится до -5, -10 градусов.

По данным портала Gismeteo, весенняя погода будет радовать южноуральцев всю следующую неделю. В пятницу, 31 марта, синоптики обещают до +9.

Челябинск, Юлия Димова

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