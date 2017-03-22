В Челябинске вынесен приговор виновнику аварии, в которой погибли сотрудники и пациенты «скорой»

Публикации за 22.03.17

В Челябинске вынесен приговор водителю, врезавшемуся в карету «Скорой помощи».

Как уже сообщал «Новый День», жуткая авария случилась 8 октября прошлого года, около 6 утра. Водитель «Хонды», находясь в состоянии сильного опьянения, двигался по Свердловскому тракту, когда совершил столкновение с машиной «Скорой помощи». В результате водитель «Скорой» и фельдшер скончались на месте, маленький пациент – годовалый ребенок умер позже в больнице, мать ребенка получила травмы.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, виновник аварии приговорен к 8,6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также были удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении морального вреда. В их пользу было взыскано по 1 миллиону рублей на каждого.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 22.03.17

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