NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 22.03.17

В Челябинске вынесен приговор виновнику аварии, в которой погибли сотрудники и пациенты «скорой»

В Челябинске вынесен приговор виновнику аварии, в которой погибли сотрудники и пациенты «скорой»

В Челябинске вынесен приговор водителю, врезавшемуся в карету «Скорой помощи».

Как уже сообщал , жуткая авария случилась 8 октября прошлого года, около 6 утра. Водитель «Хонды», находясь в состоянии сильного опьянения, двигался по Свердловскому тракту, когда совершил столкновение с машиной «Скорой помощи». В результате водитель «Скорой» и фельдшер скончались на месте, маленький пациент – годовалый ребенок умер позже в больнице, мать ребенка получила травмы.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, виновник аварии приговорен к 8,6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также были удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении морального вреда. В их пользу было взыскано по 1 миллиону рублей на каждого.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 22.03.17

Ближе к лету: на Южном Урале потеплеет до +8. / Пострадавшая в жутком ДТП в Миассе школьница скончалась. / В Копейске подожгли детский сад.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter