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Челябинск

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Публикации за 22.03.17

В Челябинской области вырастет тариф на эвакуацию машин на штраф-стоянки

В Челябинской области вырастет тариф на эвакуацию машин на штраф-стоянки

Глава южноуральского минтарифа Татьяна Кучиц предложила повысить плату за эвакуацию машин на штраф-стоянки.

Как передает корреспондент РИА , в настоящее время базовый тариф определен в 1 тысячу 920 рублей. При этом его размер не пересматривался уже несколько лет.

В свою очередь, анализ рынка показывает, что обоснованным может быть базовый тариф в 2 тысячи 35 рублей, отметила министр.

Скорее всего, именно эта сумма и войдет в окончательный текст законопроекта, хотя одна из работающих в Челябинске компаний согласна на куда менее существенное повышение – до 1 тысячи 948 рублей.

«Новый День – Челябинск» , и

В случае принятия закона Законодательным собранием Челябинской области новый базовый тариф начнет действовать с 1 января 2018 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.03.17

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