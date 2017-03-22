В Челябинской области вырастет тариф на эвакуацию машин на штраф-стоянки

Глава южноуральского минтарифа Татьяна Кучиц предложила повысить плату за эвакуацию машин на штраф-стоянки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время базовый тариф определен в 1 тысячу 920 рублей. При этом его размер не пересматривался уже несколько лет.
В свою очередь, анализ рынка показывает, что обоснованным может быть базовый тариф в 2 тысячи 35 рублей, отметила министр.
Скорее всего, именно эта сумма и войдет в окончательный текст законопроекта, хотя одна из работающих в Челябинске компаний согласна на куда менее существенное повышение – до 1 тысячи 948 рублей.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
В случае принятия закона Законодательным собранием Челябинской области новый базовый тариф начнет действовать с 1 января 2018 года.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 22.03.17
«Теория заговора»: южноуральский омбудсмен заподозрила зарубежные спецслужбы в провоцировании подростковых самоубийств. / В Челябинске вынесен приговор виновнику аварии, в которой погибли сотрудники и пациенты «скорой». / Ближе к лету: на Южном Урале потеплеет до +8. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»