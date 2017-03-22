В четырех городах Южного Урала может повториться катастрофа с водоснабжением

Публикации за 22.03.17

В четырех муниципалитетах Челябинской области могут возникнуть серьезные проблемы с водоснабжением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 17% воды в системе водоснабжения региона не соответствует гигиеническим требованиям к питьевой воде. Об этом сообщил первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виталий Передерий.

При этом в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится: на 2017 год из территорий поступило 109 заявок по развитию отрасли на общую сумму 3,7 миллиарда рублей. Однако в бюджете на систему водоснабжения предусмотрено лишь 200 миллионов рублей.

Обеспокоены ситуацией и в региональном управлении Роспотребнадзора. По словам начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Галины Романовой, в трети муниципалитетов Южного Урала вода не отвечает требованиям по санитарно-химическим и микробилогическим показателям.

Так, по микробилогическим показателям за последний год качество питьевой воды стало хуже в Верхнем Уфалее, Кыштыме, Красноармейском и Каслинском районах. Также в ряде территорий ухудшились показатели санитарно-химических проб в сравнении с прошлым годом – в Нязепетровском районе с 60,7% до 81,8 % , в Кизильском районе с 46,1% до 62,3%, в Увельском районе с 33,9% до 41,5%, Южноуральске с 18,5% до 38,5%.

Особенно сложная ситуация сложилась в Каслях, поселке Кропачево, Троицке и Южноуральске.

Например, троичане вновь могут столкнуться с последствиями загрязнения реки Уй сбросами Учалинского ГОКа. Эта проблема уже возникала в 2015 году, когда в речной воде обнаружили многократное превышение ПДК по марганцу. А когда состав проанализировали более подробно, то обнаружили в водоеме даже кадмий. Тогда специалисты Роспотребнадзора проследили след загрязнения и пришли к выводу, что виновником является Учалинский ГОК. Однако суд ограничился лишь требованием к мэрии Троицка модернизировать очистные сооружения на местной системе водоснабжения. Но это не решило проблему, и нынешней весной жители Троицкого района вновь отмечают увеличение количества марганца в воде.

Обещают проблемы с качеством воды и жителям Южноуральска. Дело в том, что в систему водоснабжения города вода поступает из Южноуральского водохранилища. Оно же изначально создавалось в качестве технологического водоема для нужда местной ГРЭС. И теперь, после запуска ГРЭС-2, вода ни в коей мере не соответствует требованиям к питьевой воде. Но другой системы водоснабжения на сегодня нет даже в проекте.

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Но наиболее проблемна ситуация в Каслях. Несколько лет назад муниципалитет получил из областного бюджета средства на модернизацию очистных. Деньги были освоены, но результат этого «освоения» оказался противоположным ожидаемому, и сегодня качество воды в городских трубах еще хуже, чем до реконструкции. «По Каслям тема вообще нерешаемая, – сетует Галина Романова. – Там все время меняется власть, заводятся уголовные дела, но ситуация остается прежней».

Не видят выхода и в региональном минстрое. По словам Виталия Передерия, администрация и подрядчик реконструкции очистных сейчас выясняют отношения в суде. И пока там не будет поставлена точка, никаких подвижек ожидать не стоит.

Челябинск, Виктор Елисеев

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