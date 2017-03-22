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Челябинск

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Публикации за 22.03.17

На Южном Урале вынесен приговор любителю детской порнографии

На Южном Урале вынесен приговор любителю детской порнографии

Житель Златоуста так любил видео с детьми, что решил поделиться радостью со всем Интернетом. За что и попал за решетку.

Златоустовский городской суд признал обвиняемого виновным в приобретении и распространении фото и видеодокументов специфического характера с участием несовершеннолетних.

Как передает корреспондент РИА , молодой человек создал на специальном сайте папку, куда сохранял файлы с участием малолетних детей. А также сделал ее общедоступной, чтобы другие пользователи могли просматривать содержимое.

Как сообщили в Златоустовском городском суде, к изготовлению материалов, к съемкам фото и видео подсудимый отношения не имел. Также суд учел раскаяние, признание вины, несудимость и плохое состояние здоровья. В итоге вынесен минимальный приговор – 1 год лишения свободы в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в Челябинском областном суде.

Челябинск, Ольга Орлова

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