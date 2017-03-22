Еще один златоустовский садик лишился финансового помощника

Публикации за 22.03.17

Опыт и знание главного бухгалтера обошлись детскому саду в Златоусте более чем в два миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 2012 по 2016 год женщина начисляла себе зарплату значительно больше той, что официально полагалась по договору. Для этого просто указывала завышенные суммы в платежных ведомостях и реестрах, используя программу «1С: Бухгалтерия». Не забыла и о своих близких. Несмотря на то, что ее мать и дочь в этом учреждении не работали, заботливая женщина начисляла зарплату и им.

Как сообщают РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, ущерб детскому учреждению составил 2 миллиона 200 тысяч рублей.

В ходе расследования обвиняемая вернула часть похищенного – чуть более 400 тысяч рублей. На оставшиеся средства к ней предъявлен гражданский иск.

Уголовное дело возбуждено и направлено в Златоустовский городской суд Челябинской области.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 22.03.17

В Озерске молодая мать несколько дней морила детей голодом, а сама развлекалась с друзьями. / Челябинск и пригород задыхаются от химического запаха. / Депутаты сдались: Копейск возглавил поддержанный губернатором «силовик». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»