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Челябинск

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Публикации за 22.03.17

Еще один златоустовский садик лишился финансового помощника

Еще один златоустовский садик лишился финансового помощника

Опыт и знание главного бухгалтера обошлись детскому саду в Златоусте более чем в два миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА , с 2012 по 2016 год женщина начисляла себе зарплату значительно больше той, что официально полагалась по договору. Для этого просто указывала завышенные суммы в платежных ведомостях и реестрах, используя программу «1С: Бухгалтерия». Не забыла и о своих близких. Несмотря на то, что ее мать и дочь в этом учреждении не работали, заботливая женщина начисляла зарплату и им.

Как сообщают РИА в прокуратуре Челябинской области, ущерб детскому учреждению составил 2 миллиона 200 тысяч рублей.

В ходе расследования обвиняемая вернула часть похищенного – чуть более 400 тысяч рублей. На оставшиеся средства к ней предъявлен гражданский иск.

Уголовное дело возбуждено и направлено в Златоустовский городской суд Челябинской области.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 22.03.17

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